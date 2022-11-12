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الإمارات

الإمارات تدين استهداف الحوثيين ميناء قنا التجاري في اليمن

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
12 نوفمبر 2022 22:45

دانت دولة الإمارات بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، ميناء قنا التجاري في شبوة باليمن من خلال طائرات مسيرة مفخخة.

وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا الهجوم يعد تصعيداً خطيراً، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يمثل استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

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المصدر: وام
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وزارة الخارجية والتعاون الدولي
إدانة
ميليشيات الحوثي الإرهابية
ميليشيات الحوثي
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