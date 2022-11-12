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الإمارات

محمد بن راشد: اللقاءات مع محمد بن زايد تحمل تباشير الخير لشعبنا

محمد بن راشد: اللقاءات مع محمد بن زايد تحمل تباشير الخير لشعبنا
12 نوفمبر 2022 22:21

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، "تحمل تباشير الخير لشعبنا والرفعة لدولتنا".

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه على «إنستجرام»: "التقيت اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة في استراحة المرموم في دبي".

وأضاف سموه "هذه اللقاءات تحمل تباشير الخير لشعبنا والرفعة لدولتنا ... وكلنا اليوم نعمل ضمن فريق إماراتي واحد لتعزيز مسيرتنا التنموية وتحقيق تطلعات شعبنا".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "بقيادة محمد بن زايد، نبشر أبناء وبنات الإمارات أن القادم دائماً أفضل".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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