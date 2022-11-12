الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً بعد الظهر خاصة على البحر.
الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 08:22 والثاني عند الساعة 22:13.
بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.