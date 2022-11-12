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رئيس الدولة يلتقي أخاه محمد بن راشد في دبي

رئيس الدولة يلتقي أخاه محمد بن راشد في دبي
12 نوفمبر 2022 16:11

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، في استراحة المرموم في دبي.
واستعرض سموهما -خلال اللقاء- الموضوعات التي تهم شؤون المواطن ومصالحه، وتطرقا إلى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الوطن التنموية الطموحة وتحقيق تطلعات شعبه نحو المستقبل الذي ينشده، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات عزها وأمنها واستقرارها لتواصل تقدمها وتنميتها بخطى واثقة ومتسارعة على جميع المستويات.
حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

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المصدر: وام
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