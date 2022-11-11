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تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية

الضباب
12 نوفمبر 2022 00:07

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية.
وأضاف المركز أن الرؤية يمكن "انعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 01:30 وحتى الساعة 09:30 السبت 12 نوفمبر".
بدورها، طلبت شرطة أبوظبي من السائقين "توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".
ودعت، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، السائقين "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الضباب
تدني الرؤية الأفقية
تدني الرؤية
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