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تقرير لـ«مصدر»: أفريقيا مؤهلة عالمياً لريادة إنتاج «الهيدروجين الأخضر»

تقرير لـ«مصدر»: أفريقيا مؤهلة عالمياً لريادة إنتاج «الهيدروجين الأخضر»
12 نوفمبر 2022 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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كوب «27» نقطة انطلاقة لـ «الهيدروجين الأخضر»

أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومنصة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، تقريراً متخصصاً جاء فيه أن أفريقيا مؤهلة للاستحواذ على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، ما يسهم في توفير 3.7 مليون فرصة عمل وإضافة ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي للناتج المحلي الإجمالي. وتم إصدار التقرير على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022 (كوب 27).  وأوضح تقرير «ثورة الطاقة الخضراء في أفريقيا: دور الهيدروجين في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة في أفريقيا» الصادر عن «مصدر» و«أسبوع أبوظبي للاستدامة» والذي شاركت فيه «ماكينزي آند كومباني» بتقديم دعم تحليلي، أنه بالإمكان الاستفادة من موارد أفريقيا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج 30 إلى 60 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، أي نحو 5 إلى 10 في المائة من الطلب العالمي. واستنتج التقرير أن قطاع الهيدروجين الأفريقي مرشح مع هذه القدرة الإنتاجية لأن يوفر 1.9 إلى 3.7 مليون فرصة عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار يصل من 60 إلى 120 مليار دولار أميركي بحلول عام 2050. وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» أن هذا التقرير يؤكد على القدرات والطاقات الكبيرة للدول الأفريقية والتي تتيح لها تحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، إضافة إلى توسيع نطاق نشر حلول الطاقة. وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر مؤهل للقيام بدور مهم في خفض الانبعاثات وإيجاد فرص عمل جديدة وقيّمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  وقال الرمحي: «أدركت مصدر أهمية الهيدروجين الأخضر وما ينطوي عليه من إمكانات منذ وقت مبكر، حيث بدأت الاستثمار في هذا المجال منذ عام 2008، ولديها حالياً العديد من المشاريع قيد التطوير في مناطق مختلفة حول العالم، من ضمنها مجموعة من المشاريع في أفريقيا. وإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع شركائنا في القارة الأفريقية لتحقيق الاستفادة المثلى من مزايا الهيدروجين الأخضر العديدة التي سلط التقرير الضوء عليها». وأوضح التقرير أيضاً أن أفريقيا مرشحة لأن تكون من بين أكثر مصادر الهيدروجين الأخضر تنافسية في العالم، وذلك مع تكلفة إنتاج تتراوح من 1.8 إلى 2.6 دولار أميركي للكيلوغرام في عام 2030، لتنخفض إلى مستوى 1.2 دولار أميركي إلى 1.6 لكل كيلوغرام بحلول عام 2050، وذلك مع تطور تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستمرار انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة. 

أفريقيا
مدينة مصدر
أسبوع أبوظبي للاستدامة
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
الهيدروجين الأخضر
الطاقة المتجددة
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