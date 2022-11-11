«جي 42» تشارك بفعاليات «كوب 27»

شرم الشيخ (الاتحاد)

أعلنت «جي 42»، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» تحت مظلة الجناح الإماراتي، تأكيداً على التزامها بقضايا التغير المناخي ومبادرات الاستدامة.

ويستعرض جناح الإمارات خلال المؤتمر مبادرات الدولة وخططها الرامية إلى التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، والذي يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، انسجاماً مع الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالشؤون المناخية والتي بذلتها دولة الإمارات على مدى 15 عاماً.