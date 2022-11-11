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الإمارات

«تريندز» و«محرم للسياسات العامة» يوقعان مذكرة تفاهم

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
12 نوفمبر 2022 01:08

شرم الشيخ (وام)

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وقع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وشركة «محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي» مذكرة تفاهم بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ.
وتنص المذكرة على إجراء بحوث مفيدة قائمة على الأدلة والحقائق والبيانات عالية المصداقية، بما يصب في مصلحة المجتمعين المصري والإماراتي ودعم متخذي وصانعي القرار.
وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة «مصطفى محرم وشركاه»، الشركة الرائدة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي بالسوق المصرية والمنطقة.
وقال إن «البحوث والدراسات والاستقصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاتصالات الاستراتيجية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، نظراً لدورها المحوري في بناء نظام معلوماتي قائم على العلم والأرقام والبيانات عالية المصداقية، وهو ما يستفيد منه صنّاع القرار في مجتمعاتنا العربية».
بدوره، قال مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي» إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع مركز «تريندز» يمثل نقلة نوعية في تعزيز شراكاتنا الإقليمية في مجال البحوث والاستشارات.
وأضاف أنه «بموجب مذكرة التفاهم سنتعاون مع تريندز للبحوث والاستشارات في أكثر من 10 مجالات علمية وبحثية».

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
قمة المناخ
شرم الشيخ
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