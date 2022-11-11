السفير الصيني: علاقتنا وثيقة مع الإمارات

أبوظبي (وام)

أكد تشانغ يى مينغ، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً وتطوراً كبيراً مؤخراً في ظل دعم قيادة الدولتين، مشيراً أن علاقات بلاده مع الإمارات قائمة على الاحترام والصداقة والتعاون والمصالح المشتركة.

وأضاف السفير الصيني أن نمو العلاقات الثنائية انعكس على الجوانب كافة من الاقتصاد إلى العلاقات الإنسانية بين الشعبين، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم والثقافة والعلوم والتقنية والرياضة. وأكد يي مينغ أن عدداً كبيراً من المدارس في دولة الإمارات تدرس المنهج الصيني، وأن هذا العدد قد تضاعف منذ عام 2019.

وأكد أن برنامج التعليم الصيني في الإمارات العربية المتحدة يشمل 54 ألف طالب في 158 مدرسة عامة، ويهدف إلى تغطية 200 مدرسة، وأعرب عن ثقته في الوصول إلى هذا الهدف قريباً. وقال يي مينغ إن المدرسة الصينية في دبي، هي أول مدرسة تدرس مناهج وطنية صينية في الإمارات. وأضاف يي مينغ: «إنه على الرغم من بعد المسافة بين الدولتين إلا أن الشعبين تربطهما علاقات وثيقة، وهذه العلاقات تتعزز باستمرار». وتابع قائلاً إن عدد المواطنين الصينيين المقيمين في دولة الإمارات يقارب 400 ألف، ويعني ذلك أن الجالية الصينية في الدولة قد تضاعف عددها منذ عام 2019 عندما كان عددها 200 ألف، وتعمل في الدولة نحو 6 آلاف شركة صينية.

وأكد المسؤول الصيني أن التعاون في جهود مكافحة التغير المناخي أصبح من الركائز الأساسية المتينة لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين.