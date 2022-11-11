سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بنين

بورتونوفو (وام)

قدّم محمد سعيد محمد مرشد الكعبي، أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، سفيراً لدولة الإمارات لدى بنين، وذلك في مراسم استقبال أقيمت في قصر الرئاسة في العاصمة بورتونوفو.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة تالون، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة تالون السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنّى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. من جهته، أعرب السفير الكعبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين وشعبيهما الصديقين.