السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بنين

محمد الكعبي خلال تقديم أوراق اعتماده (وام)
12 نوفمبر 2022 01:08

بورتونوفو (وام)

أخبار ذات صلة
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الإمارات: مكافحة الإرهاب بأفريقيا ضرورة لتحقيق السلام

قدّم محمد سعيد محمد مرشد الكعبي، أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، سفيراً لدولة الإمارات لدى بنين، وذلك في مراسم استقبال أقيمت في قصر الرئاسة في العاصمة بورتونوفو.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامة تالون، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة تالون السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنّى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. من جهته، أعرب السفير الكعبي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. تم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وبنين، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين وشعبيهما الصديقين.

الإمارات
بنين
محمد الكعبي
باتريس تالون
آخر الأخبار
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
الرياضي
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©