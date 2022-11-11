مشاركة واسعة في صلاة الاستسقاء بمساجد الإمارات

إبراهيم سليم ووام (أبوظبي-عجمان)

أدى المصلون صلاة الاستسقاء على مستوى الدولة بعد صلاة الجمعة، أمس، استجابة للتوجيه السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإقامة صلاة الاستسقاء تأسياً بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب نزول الغيث.

وأدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ حميد بن راشد النعيمي في منطقة الراشدية بعجمان بعد صلاة الجمعة.. وذلك اقتداءً بسنة نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان. كما أدى الصلاة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين والمصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية. وتناول فضيلة الشيخ عبدالله الجيزاني، إمام وخطيب في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان - الذي أم المصلين - في خطبته، أهمية الالتجاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه، وإظهار الافتقار بين يديه، وطلب عفوه ومغفرته وفضله؛ وذلك من هدي الأنبياء والمرسلين، وهو سبيل المؤمنين والمتقين، يفتح الله تعالى به أبواب الخيرات، وينزل الغيث والبركات.

إلى ذلك،أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الهيئة قامت مسبقاً بالتجهيز الكامل لإقامة صلاة الاستسقاء بالتنسيق مع مديري فروعها على مستوى الدولة، وتفعيل كل منصاتها التواصلية مع الجمهور في توضيح صلاة الاستسقاء ومشروعيتها، هذا بالإضافة إلى إعداد خطبة صلاة الاستسقاء وتوزيعها على جميع الخطباء في الدولة. وشهدت المساجد مشاركة من المصلين الذين أشادوا بدعوة سموه لإقامة صلاة الاستسقاء داعين له بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل الله دولة الإمارات واحة خير وبركة ونماء، وتوجه الخطباء بخالص الدعاء، وصادق الرجاء أن يفتح الله تعالى أبواب السماء وينزل الغيث ويسقي الأرض ويديم الرخاء على دولة الإمارات، ويبارك في خيراتها، وأن يوفق صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات لكل خير.

وتناولت خطبة الجمعة أثر الاستغفار، وأنه سبب للغيث والخير، وأن الاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه، وإظهار الافتقار بين يديه، وطلب عفوه ومغفرته وفضله، من هدي الأنبياء والمرسلين، وهو سبيل المؤمنين والمتقين، يفتح الله تعالى به أبواب الخيرات، وينزل الغيث والبركات، قال سبحانه حكاية عن هود عليه السلام: (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا).