دشنتها «الهلال الأحمر».. «قافلة عطاء» في المرفأ

المرفأ (وام)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «قافلة العطاء» لتوفير الرعاية الإنسانية الشاملة للشرائح التي تستهدفها في مدينة المرفأ، وتستمر ثلاثة أيام. تتضمن الحملة عدداً من البرامج في المجالات الصحية والإنسانية والتثقيفية والتوعوية والاجتماعية، ويشتمل الجانب الطبي على توفير عيادات صحية مجانية للكشف على المرضى والمراجعين في عدد من التخصصات الحيوية، وتوزيع أجهزة طبية لمرضى السكري وضغط الدم، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية للأسر المتعففة. أكد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، في تصريح بهذه المناسبة، أن المبادرة التي تحظى باهتمام القيادة العليا للهلال الأحمر، تعزز القيم والمبادئ التي تسعى الهيئة لترسيخها داخل الدولة، من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها لذوي الدخل المحدود، وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة والفئات الأشد ضعفاً في عدد من المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وغيرها..وقال محمد جاسم المزروعي مدير مركز الهلال الأحمر في منطقة الظفرة في كلمته خلال تدشين فعاليات القافلة: «ارتأينا أن تكون هذه المبادرة شاملة ومتنوعة لذلك تصاحبها فعاليات أخرى تتمثل في تقديم المساعدات المادية والعينية والأجهزة الطبية على المستهدفين ،وقد تم إجراء مسح ميداني في المنطقة المستهدفة من الحملة للتعرف على الاحتياجات الفعلية للأهالي». وألقى إبراهيم جمعة الحوسني مدير الإدارة المجتمعية «شؤون منطقة الظفرة» بشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، كلمة نيابة عن شركاء «قافلة العطاء» تقدم فيها بالشكر لهيئة الهلال الأحمر على إتاحتها فرصة المشاركة في مبادراتها الإنسانية والتنموية.