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وولي سوينكا: التسامح يتجسد على أرض الإمارات

وولي سوينكا: التسامح يتجسد على أرض الإمارات
12 نوفمبر 2022 01:09

أبوظبي (وام)

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اختتم مهرجان إشراقات الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، جلساته الرئيسية بلقاء جمهور المهرجان بالكاتب النجيري وولي سوينكا الفائز بجائزة نوبل للآداب على مسرح جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور عفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش، وأرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي، فيما حاورت الدكتورة مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي وولي سوينكا في جلسة ركزت على قيم التسامح والمعرفة ورؤيته للإمارات، ورحلته إلى نوبل ورؤيته للعالم والمستقبل. وعبر وولي سوينكا عن امتنانه الكبير للدور الذي تبذله الإمارات لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية مجتمعيا وعالميا أيضا، وهو جهد في حاجة إلى الاستمرار لكي يحقق أهدافه، مؤكدا أن التسامح كقيمة إنسانية هي واحدة من ضروريات استمرار الحياة على هذا الكوكب، فالجميع في حاجة ماسة إليه من أجل مستقبل أكثر أملا، مؤكدا أن إنشاء وزارة للتسامح والتعايش يعد شيئا رائعا لأنه يؤصل لهذه القيمة ويدعمها ويروج لها أيضا، وهو أمر رائع، يجب أن نشكر عليه قيادة الإمارات في ظل عالم يتوق إلى العيش في سلام، وسط نزاعات هنا وهناك يدفع ثمنها الإنسان، وهنا تبرز قيمة التسامح والمتسامحين. وقال سوينكا: الإمارات تحتضن فعليا كل الأديان ويمارس الجميع شعائر دينهم بحرية مطلقة، وهنا يتجلى التسامح في أسمى معانيه.

وولي سوينكا
التسامح
الإمارات
وزارة التسامح والتعايش
جامعة نيويورك أبوظبي
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