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الرياضي

منصور وذياب وعبدالله بن زايد يشهدون مباراة الجزيرة والوحدة

منصور وذياب وعبدالله بن زايد يشهدون مباراة الجزيرة والوحدة
11 نوفمبر 2022 23:16

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، مباراة جمعت بين فريقي «الجزيرة» و«الوحدة» لكرة القدم، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين».

كما حضر المباراة الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وعدد من المسؤولين في رياضة الإمارات.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفريقين على المستوى الفنيّ والأداء الرياضي الذي ميّز المباراة، مشيداً بالأجواء التي تمّ فيها هذا اللقاء الكروي، والحضور المتميز لجماهير المشجعين، متمنياً للدوري الإماراتي المزيد من التطور والتقدم.

وثمّن سموه جهود رابطة المحترفين الإماراتية واتحاد الإمارات لكرة القدم في التنسيق والإدارة والتعاون التنظيمي لإخراج مباريات دوري أدنوك للمحترفين بصورةٍ مشرّفة ومتألقة.

ونُظّمت المباراة في «استاد محمد بن زايد» في أبوظبي، وسط حضور كبير من قبل مشجعي الفريقين في أجواء من التنافس الإيجابي والروح الرياضية، وانتهت بفوز نادي الوحدة بهدفٍ واحد على منافسه نادي الجزيرة.

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المصدر: وام
منصور بن زايد
ذياب بن زايد
عبدالله بن زايد
نادي الوحدة
نادي الجزيرة
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