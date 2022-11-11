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منصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يحضران حفل زفاف نَجليْ محمد بن نعيف العامري بأبوظبي

منصور بن زايد في صورة تذكارية مع العريسين وذويهما بحضور محمد بن منصور بن زايد وحمدان بن منصور بن زايد (وام)
12 نوفمبر 2022 01:10

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة أمس، في «نادي ضباط القوات المُسلَّحة» بأبوظبي، حفل الزفاف الذي أقامه محمد بن عبدالله بن نعيف العامري، بمُناسبة زفاف نجليه «علي» إلى كريمة سالم عيضة العامري، و«سالم» إلى كريمة سالمين مبارك العامري.

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رافقَ سموه، خلال الحفل نجلاه الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان. وهنّأ سموه العريسيْن وذويهما بهذه المناسبة، مُتمنّياً لهما حياةً أسرية سعيدة.

كما حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالله نعيف العامري بمناسبة زفاف نجليه سالم وعلي. وحضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي عدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين.

أبوظبي
الإمارات
منصور بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
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