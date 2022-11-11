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«توظيف x زاهب» ينطلق 14 نوفمبر في أبوظبي

«توظيف x زاهب» ينطلق 14 نوفمبر في أبوظبي
12 نوفمبر 2022 01:09

أبوظبي (وام)

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تنطلق الدورة السادسة عشرة من معرض «توظيف x زاهب»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» يوم 14 نوفمبر، وتستمر 3 أيام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
ويركز المعرض في إطاره الجديد، بشكل خاص على تعزيز قدرات جيل الشباب الإماراتي وتمكينه وتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من الاستفادة من سياسات التوطين المُحدّثة لحكومة دولة الإمارات. وتتراوح الموضوعات المدرجة لهذا العام ما بين تطوير مهارات الكفاءة المستقبليّة وفهم دور الابتكار في تشكيل اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تسريع الاستعداد الوظيفي إلى جانب تحديد الطرق التي يمكن للشباب أن يلعبوا من خلالها دوراً رائداً في بناء منظومة مستدامة للمستقبل.

أبوظبي
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معرض التوظيف
معارض التوظيف
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