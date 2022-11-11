السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تقدم إمدادات عاجلة لمتضرّري الفيضانات في نيجيريا

مساعدات من الإمارات إلى متضرّري الفيضانات في نيجيريا
11 نوفمبر 2022 22:39

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا طائرة مساعدات تحمل 31 طناً من الإمدادات لإغاثة المناطق والأهالي المتضررين من الفيضانات التي شهدتها نيجيريا مؤخراً وأثّرت على 34 ولاية من أصل 36 وتسبّبت بأضرار جسيمة للبنية التحتية وللأراضي الزراعية.

تضمنت المساعدات الإغاثية العاجلة كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لأكثر من 1.3 مليون متضرر، معظمهم من الأطفال والنساء.

وصرح سعادة الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، أنّ "إرسال هذه الإمدادات الإغاثية يأتي في إطار تضامن دولة الإمارات مع نيجيريا الصديقة وشعبها في مواجهة الآثار التي أحدثتها الفيضانات وما أوقعته من ضحايا وأضرار مادية كبيرة، وفي إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وانطلاقاً من الدور الرائد لدولة الإمارات في مد يد العون للدول التي تعاني من ظروف فرضتها عليها الكوارث الطبيعية، والمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها العديد من دول العالم خاصة في القارة الأفريقية".

أخبار ذات صلة
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الإمارات: مكافحة الإرهاب بأفريقيا ضرورة لتحقيق السلام
المصدر: وام
الإمارات
مساعدات غذائية
نيجيريا
فيضانات
آخر الأخبار
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
الرياضي
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©