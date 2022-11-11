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لطيفة بنت محمد تشهد تخريج 245 طالبة من كليات التقنية العليا

لطيفة بنت محمد تكرم إحدى الخريجات (من المصدر)
12 نوفمبر 2022 01:09

دبي (الاتحاد)

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شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، حفل تخريج طالبات كليات التقنية العليا بدبي من خريجات دفعة «رهان المستقبل»، وعددهن 245 خريجة من إجمالي الخريجات للعام 2022 والبالغ عددهن (3344) خريجة، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر كليات التقنية بدبي.
وهنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الخريجات على ما حققنه من نجاح وتميز علمي على مستوى مختلف التخصصات العلمية التي التحقن بها والتي سيعملن من خلالها على المساهمة في التنمية الوطنية، معبرة سموها عن تقديرها لما وصلت إليه المرأة في دولة الإمارات من مكانة رفيعة، وهو ما كان ليتحقق من دون دعم القيادة الرشيدة لها في شتى الميادين.
وأشارت سموها إلى أن الاحتفال يعد احتفاءً بفتيات الإمارات اللواتي حققن الكثير وأثبتن بجدارة حضورهن في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك بفضل فكر قيادة آمنت بهن وفتحت لهن كل أبواب العلم والعمل، فكُنّ على قدر الثقة والمسؤولية، وأصبحن اليوم شريكات في البناء والتنمية وصناعة القرار، مؤكدة أنه بالعلم والمعرفة والإرادة والعزيمة تحقق بلادنا الرؤى والطموحات، فالإنسان يبقى رهان الوطن الدائم لمستقبل وغد أفضل.
وعبرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديرها لكليات التقنية العليا وللعاملين فيها لجهودهم المخلصة والدائمة لتخريج كوادر وطنية تتمتع بالكفاءة والنوعية وقادرة على التعامل بمهارة مع المستقبل بمتطلباته ومتغيراته وتحدياته.
وفي ختام الحفل، أدت الطالبات قَسم الولاء والإخلاص للقيادة والوطن، ثم قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم الشهادات للخريجات، والتقطت لسموها صورة تذكارية معهن.

لطيفة بنت محمد
دبي
الإمارات
لطيفة بنت محمد بن راشد
كليات التقنية العليا
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