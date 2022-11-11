«حقوق الإنسان» تستقبل وفداً من الإمارات للتوازن بين الجنسين

أبوظبي (وام)

زار وفد من مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة شمسة صالح الأمينة العامة للمجلس مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولاسيما ما يتعلق بحقوق المرأة. كان في استقبال الوفد، مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة. واستعرض مقصود كروز - خلال لقائه بالوفد - رؤية الهيئة وتطلعاتها الحقوقية ولجانها الدائمة الست وسبل التعاون المشترك قائلاً: «نثمن الدور الرائد الذي يلعبه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في دعم المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات كافة»، مؤكداً أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ملتزمة بدورها الداعم لكافة الحقوق المتعلقة بالمرأة، وهي شريك أساسي في الهيئة، إذ يضم مجلس الأمناء 6 نساء من أصل 12 عضواً.

من جهته أعرب وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن شكره للهيئة على حسن الاستقبال واطلاعه عن قرب على خططها ومساعيها التي تصب في صالح الإنسان وحقوقه.