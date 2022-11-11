غداً.. آخر موعد للتسجيل في «انطلاقة»

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن باب التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي «انطلاقة» يغلق غداً، داعية الطلبة إلى الإسراع في التسجيل للاستفادة من الخدمات الإرشادية التي يقدّمها البرنامج، لتأهيلهم بالمهارات الضرورية في سوق العمل، والمنافسة على الوظائف.

ويهدف البرنامج الإرشادي «انطلاقة» إلى تهيئة جيل من الطلبة للالتحاق بأفضل الجامعات محلياً وعالمياً، في مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتغذي قطاعات العمل ذات الأولوية وفقاً لاستراتيجية دولة الإمارات. كما يهدف إلى تنويع دول الابتعاث، وتسهيل فرص حصول الطلبة على القبول الأكاديمي، وإرشاد الطلبة أكاديمياً بما يتناسب مع ميولهم وإمكاناتهم.

ويستهدف البرنامج الطلبة من التاسع إلى الثاني عشر من جميع الجنسيات في المدارس الحكومية والخاصة، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية. ويتضمن مرحلتين، الأولى يتم فيها تأهيل الطلبة من التاسع إلى الحادي عشر بالمتطلبات والمهارات اللازمة، حتى يصلوا للصف الثاني عشر. وفي المرحلة الثانية يتم تمكين الطلبة المنتسبين للبرنامج من التقديم الفعلي للجامعات والحصول على القبول الأكاديمي المباشر وغير المشروط. كما يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات، منها إرشاد الطلبة لاختيار التخصصات المتوافقة مع شخصياتهم ومهاراتهم وقدراتهم، ودعم تسجيلهم في الاختبارات القياسية.

ويعمل البرنامج على إثراء خبرات الطلبة من خلال تشجيعهم على المشاركة في البرامج الإثرائية التي تنظمها الوزارة، لتنمية مهاراتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية، إلى جانب متابعة تسجيلهم في مؤسسات التعليم العالي من خلال منصة التسجيل الطلابي التابعة لوزارة التربية والتعليم «نابو»، وتعريفهم بالمنح والبعثات الدراسية المقدمة من المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

ولفتت «التربية» أن برنامج «انطلاقة» يلبي متطلبات سوق العمل، ويقدم للطلبة فرص تعليم متميزة تمكنهم من الحصول على فرص عمل تنافسية بعد تخرجهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، ليكونوا قادة مبدعين ومبتكرين في مختلف مجالات العلم والمعرفة، وتأهيل الخريجين في التخصصات المختلفة التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي، لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات واستدامة التطور والتنمية الاقتصادية الشاملة.