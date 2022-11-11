«تريندز» يشارك في منتدى الإيسيسكو لمراكز الفكر بالرباط

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال منتدى الإيسيسكو لمراكز الفكر الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) في العاصمة المغربية الرباط، أمس الأول، بحضور نخبة من المراكز البحثية ومفكرين وباحثين لمناقشة أبرز التجارب الرائدة لهذه المراكز ولاسيما في مجال استشراف المستقبل والتخطيط له.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أهمية هذا المنتدى لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون بين مراكز البحث والفكر، ولاسيما في مجال استشراف المستقبل، خاصة في الظروف التي يمر بها العالم من حولنا، والتي تنطوي على قدر كبير من الغموض واللّايقين وتفاقم الأزمات وتعقّدها وتشعّبها.

وقال إن مركز تريندز يؤمن بقوة بقيمة تعزيز التعاون بين مراكز الفكر والبحوث وأهميته، من أجل الوصول إلى رؤى، وتفاهمات، وأفكار مشتركة وبنّاءة، لخدمة مجتمعنا البشري، مشيرًا إلى أنّه ضمن هذا السياق، ينظم المركز سنويًا مائدةً مستديرةً لمراكز الفكر، تجمع مراكزَ البحوث والدراسات المؤثرة، في مختلف دول العالم، حيث استضاف في سبتمبر الماضي الدورة الثالثة من هذا الاجتماع السنوي، الذي أصبح بمنزلة منصةٍ أو إطار عالمي لتنسيقِ العمل البحثي، بين مراكز الفكر والدراسات.

وتطرق في هذا الإطار إلى المنتدى العالمي الذي عقده تريندز عام 2021 لمراكز الفكر، بالتنسيق والشراكة مع معهد لودر في جامعة بنسلفانيا، وشاركت فيه نحو 30 مؤسسة بحثية عالمية، لمناقشة التحديات العلمية التي تواجهها مراكز الفكر.

وبيَّن الدكتور العلي أن لدى مركز تريندز أكثر من 170 شراكة بحثيةً ومعرفية مع مؤسسات بحثية وأكاديمية عبر العالم، موضحًا أن مشاركته في هذه القمة الفكرية تأتي استكمالًا لهذا النهج والتوجُّه، الذي يؤمن به.

وأكد أنَّ الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم، ولاسيما أزمة جائحة كوفيد-19، أظهرت أن قدرة مراكز الفكر على استشراف المستقبل ما تزال تواجه تحديات عدة، وهو ما يتطلب منا التفكير في تطوير الأدوات والمناهج، التي يمكن أن تُسْهِم في تعزيز القدرات على التنبؤ بالأحداث وتحديد مساراتها المستقبلية، وخاصة في مثل هذه الظروف، التي تحيط بها الضبابية، وتهيمن عليها حالة عدم اليقين، نتيجة التغيرات المتسارعة التي تحدث في البيئة العالمية.

وقال إن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عمل على تطوير أدواته البحثية، في مجال استشراف المستقبل، لتواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، فوضع شعارًا معبِّرًا قرين اسمه، وهو «من استشراف المستقبل إلى المشاركة في صنعه».

وذكر أن المناهج والأدوات التي يوظفها «تريندز» في دراساته المستقبلية والاستشرافية متنوعة، كما يقوم «تريندز» بدور مهم في تطوير قدرات التخطيط المستقبلي، وبناء السيناريوهات لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، عبر سلسلة من الدورات التدريبية ووِرَش العمل التي يقدمها لمنتسبي هذه الجهات في مجال استشراف المستقبل.