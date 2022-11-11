«التخطيط التربوي» ينظم مؤتمره الدولي السادس 16 نوفمبر

الشارقة (وام)

ينظم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، النسخة السادسة من مؤتمره الدولي السادس بعنوان «إعادة تصميم مستقبل التعليم العالي» من 16 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وأكدت مهرة المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، أن المؤتمر الذي سيعقد افتراضياً يأتي تماشياً مع رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ويتوافق مع أحدث المستجدات في مجال التعليم، خاصة التعليم العالي، والتي يتم التركيز عليها من المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم ووزارت التربية والتعليم في الإقليم. ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسة أولاً التعلم بلا حدود، وثانياً التحولات الرقمية الحوكمة والاعتماد، وثالثاً التعليم العالي ومهارات المستقبل للعمل والحياة، يناقشها 25 خبيراً ومختصاً في مجال التعليم العالي، يستعرضون خبراتهم التي يهدف من خلالها تحقيق عدد من الأهدف تشمل استعراض المعرفة المتعلقة بسياسات التعليم العالمية، والمبادرات الناجحة المتعلقة بمستقبل التعليم العالي.