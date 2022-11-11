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السوربون أبوظبي تحتفي بـ«استرولاب»

جامعة السوربون أبوظبي
12 نوفمبر 2022 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد قسم التوجيه الوظيفي في جامعة السوربون أبوظبي نسخة استثنائية من منتدى التوظيف والتدريب الرئيس لهذا العام احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيس منتدى التوظيف «استرولاب»، حيث نظمت الجامعة في مقرها المنتدى المهني الأكبر بالنسبة للجامعة بمشاركة أكثر من 70 شركة من مختلف المجالات وشهد الحدث حضور أكثر من 500 طالب وخريج. 
وعلقت سيلفي فوس، مديرة قسم التوجيه الوظيفي في جامعة السوربون أبوظبي، على الحدث بالقول: «يسعدنا أن نشهد نجاح وتطور منتدى التوظيف السنوي «استرولاب» على مدار العام، وأن نرى اهتمامًا متزايدًا من أصحاب العمل بطلبتنا ذوي المهارات والمتفوقين أكاديمياً.

السوربون أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
جامعة السوربون أبوظبي
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