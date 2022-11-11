السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة المدينة عجمان تنظم «الابتكار التقني»

جامعة المدينة عجمان تنظم «الابتكار التقني»
12 نوفمبر 2022 01:08

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الإمارات: مكافحة الإرهاب بأفريقيا ضرورة لتحقيق السلام

نظمت جامعة المدينة - عجمان المؤتمر الدولي الخامس متعدد المحاور حول العلوم والهندسة والإدارة والابتكار التقني وذلك بالتعاون مع جامعة CT، بنجاب.
شهد المؤتمر - الذي عقد بمقر جامعة المدينة عجمان - بحضور عمران خان رئيس الجامعة والدكتور منبير سينغ مؤسس جامعة CT - مشاركة متحدثين رئيسيين من مركز باحثي الإمارات إضافة إلى تنظيم حلقات بحثية أعدها أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين.
وأتاح المؤتمر الفرصة للباحثين لتبادل الآراء والمفاهيم والنتائج التي من شأنها دعم البحث العلمي والأكاديمي، وشملت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة CT بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية.

الإمارات
عجمان
الابتكار
آخر الأخبار
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
الرياضي
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©