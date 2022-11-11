جامعة المدينة عجمان تنظم «الابتكار التقني»

عجمان (وام)

نظمت جامعة المدينة - عجمان المؤتمر الدولي الخامس متعدد المحاور حول العلوم والهندسة والإدارة والابتكار التقني وذلك بالتعاون مع جامعة CT، بنجاب.

شهد المؤتمر - الذي عقد بمقر جامعة المدينة عجمان - بحضور عمران خان رئيس الجامعة والدكتور منبير سينغ مؤسس جامعة CT - مشاركة متحدثين رئيسيين من مركز باحثي الإمارات إضافة إلى تنظيم حلقات بحثية أعدها أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين.

وأتاح المؤتمر الفرصة للباحثين لتبادل الآراء والمفاهيم والنتائج التي من شأنها دعم البحث العلمي والأكاديمي، وشملت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة CT بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية.