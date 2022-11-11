فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يستعد لمرحلة الإطلاق

آمنة الكتبي (دبي)

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء أنه تم إجراء 3 نماذج للمستكشف «راشد» قبل إطلاقه إلى سطح القمر، بداية من مراحل تصميم المستكشف بالنماذج الأولية، ويهدف أول نموذج تم تصنيعه لإجراء اختبارات الحركة، ومن ثم قام الفريق بتصنيع نموذج تأهيلي، يحتوي على جميع الأجهزة العلمية والإلكترونية والحمولات الرئيسية الموجودة بالمستكشف. ومن ثم تم إجراء اختبارات بيئة الإطلاق، وشملت اختبارات الاهتزاز والاختبارات الحرارية، وبعد التأكد من سلامة المستكشف، تم تصنيع النموذج النهائي الذي سيتم إطلاقه للقمر، حيث تم إجراء اختبارات بيئة الإطلاق، للتأكد من سلامة التصنيع وأجهزته الإلكترونية.

ويستعد فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر لمرحلة الإطلاق المقررة خلال نوفمبر الجاري، من مجمع إطلاق الفضاء في محطة كيب كانافيرال للقوات الجوية في ولاية فلوريدا الأميركية، تتسارع التحضيرات والتجهيزات النهائية التي تضمن نجاح مهمة المستكشف راشد.

وتستغرق الرحلة نحو 3 إلى 4 شهور، ومن ثم بدء مهمته العلمية التي تصل مدتها إلى «يوم قمري واحد»؛ أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض، فيما تأتي هذه الخطوة لضمان التأكد من كفاءة العمليات المخطط لها، خاصة بعد نجاح المرحلة النهائية من الاختبارات لأول مهمة عربية من نوعها.

وانتهى فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر من العمليات التحضيرية كافة والسيناريوهات المواكبة لوصول المستكشف راشد إلى سطح القمر والتجهيز لبدء مهمته العلمية، والتي تمت على النموذج الهندسي، فيما تأتي هذه الخطوة لضمان التأكد من كفاءة العمليات المخطط لها، بالإضافة إلى تدريب الفريق على أدوارهم وعمل الأجهزة، والتعرف على بيانات نتائجها.

وغطت العمليات التحضيرية سيناريوهات وصول المستكشف راشد إلى سطح القمر، وتضمنت العملية الأولى التدريب على إخراج الذراع التي تحمل الكاميرا من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي، والتي يعتمد نجاح المهمة على تنفيذ هذه الخطوة بشكل أساسي، فيما يحمل المستكشف 4 كاميرات تتحرك عمودياً وأفقياً، تشمل كاميرتين أساسيتين، وكاميرا المجهر، وكاميرا التصوير الحراري.

وتضمنت العملية الثانية للتحضيرات إخراج هوائي الاتصال الذي ينشط قوة وقدرة الاتصال، والذي يتم إخراجه بعد وقت قصير من الهبوط على سطح القمر، بهدف التأكد من عمل شبكة الاتصال.