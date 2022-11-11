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تعاون بين جامعة الإمارات و«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»

تعاون بين جامعة الإمارات و«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»
12 نوفمبر 2022 01:08

العين (الاتحاد)

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بحثت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سُبل التعاون المشترك لتعزيز البحث العلمي والمشاريع المشتركة، وبما يخدم تلبية متطلبات التنمية في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز قدرات ومهارات الطلبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور أحمد علي مراد- النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة- والدكتور محمد سلمان يوسف الحمادي - مدير إدارة الخدمات الفنية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية - وعدد من الخبراء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات.
وناقش الطرفان فُرص التعاون في مجال إنشاء المستشفى البيطري، بهدف استقطاب الخريجين والخريجات لتلبية سوق العمل من هذا التخصص العلمي، الذي بات مطلباً وضرورة هامة لما له من علاقة مباشرة بصحة الإنسان والحيوان، من خلال بناء بنية تحتية نوعية تحقق جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، إضافة لبحث إمكانية تطوير خدمات المختبرات العلمية في فلج هزاع والاستفادة من الكوادر والخبرات الفنية والإمكانات الحديثة والمتطورة التي تمتلكها جامعة الإمارات.

جامعة الإمارات
أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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