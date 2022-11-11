28 خدمة استباقية في «الطاقة والبنية التحتية»

أم القيوين (الاتحاد)

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن انتهائها من تحويل الدفعة الثانية من خدماتها إلى خدمات بنظام الطابع الاستباقي، ليصل عددها 28 خدمة، تعتمد على التنبؤ باحتياجات المتعامل وتوقعها قبل أن يطلبها، من خلال قاعدة من البيانات والمعلومات التي توفرها الوزارة عن التطلعات المحتملة للمتعاملين.

وقالت ليلى البلوشي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، إن قائمة الخدمات الاستباقية تشمل، تجديد شهادة عدم ممانعة، تجديد رخصة نادي السيارات، وطلب تجديد ترخيص الضامن، وتجديد وإعادة إصدار ترخيص ملاحي لسفينة تجارية وطنية وأجنبية، طلب تجديد بطاقة مندوب بحري، وتجديد الشهادة الأهلية والإقرار، إضافة إلى طلب تجديد إقرار اعتراف بشهادة أهلية، وتجديد ترخيص بحار للعمل على متن السفن، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لخدمات الإسكان، وطلب تمليك المساكن الحكومية، وفتح ملف تنفيذ مساعدة سكنية، وطلب الاستلام الابتدائي للمساكن الفردية.

كما تشمل قائمة الخدمات الاستباقية كذلك، طلب إعادة جدولة متأخرات المساعدة السكنية، وطلب إصدار بطاقة تشغيلية للمركبات الوطنية، وتجديد بطاقة تشغيلية للمركبات الوطنية، وتجديد الرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية – فرع، وتمديد شهادة تسجيل مؤقت لسفينة تجارية وطنية، وإصدار شهادة تسجيل دائم لسفينة تجارية وطنية، إلى جانب طلب نقل ملكية سفينة تجارية وطنية، وطلب إصدار ترخيص ملاحي لسفينة تجارية وطنية وأجنبية، وتعديل بيانات وثيقة التطقيم الأدنى الآمن لسفينة تجارية وطنية، وطلب إصدار تمديد شهادة الإعفاء لسفينة تجارية وطنية، وإصدار شهادة ضمان حول تأمين الناقلة (المسؤولية المدنية لسفينة تجارية وطنية)، وكذلك طلب إصدار شهادة بيانات الملكية لسفينة تجارية، وطلب تجديد ترخيص قارب نزهة وطني وأجنبي، وإصدار سجل البحار، إضافة إلى طلب تجديد سجل البحار، وطلب الاعتماد السنوي لبيان امتثال مرفق مينائي.

وأكدت البلوشي، أن الوزارة تبذل جهوداً لافتة في عملية تطوير خدماتها عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الاستباقية للمتعاملين «قبل الطلب»، بما ما يتواءم مع تطلعات المتعاملين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع استراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووعد الحكومة، وما يحقق سعادة المتعاملين وجودة دورة إنجاز معاملاتهم وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية.

يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تقدم 123 خدمة لمتعامليها، تتنوع ما بين خدمات ترتبط بقطاع إسكان المواطنين، وأخرى بالطرق الاتحادية والطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه، وغيرها، ويمكنكم التقديم عليها من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني.