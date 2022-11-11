السبت 12 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

28 خدمة استباقية في «الطاقة والبنية التحتية»

ليلى البلوشي
12 نوفمبر 2022 01:08

أم القيوين (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الإمارات: مكافحة الإرهاب بأفريقيا ضرورة لتحقيق السلام

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن انتهائها من تحويل الدفعة الثانية من خدماتها إلى خدمات بنظام الطابع الاستباقي، ليصل عددها 28 خدمة، تعتمد على التنبؤ باحتياجات المتعامل وتوقعها قبل أن يطلبها، من خلال قاعدة من البيانات والمعلومات التي توفرها الوزارة عن التطلعات المحتملة للمتعاملين. 
وقالت ليلى البلوشي، مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، إن قائمة الخدمات الاستباقية تشمل، تجديد شهادة عدم ممانعة، تجديد رخصة نادي السيارات، وطلب تجديد ترخيص الضامن، وتجديد وإعادة إصدار ترخيص ملاحي لسفينة تجارية وطنية وأجنبية، طلب تجديد بطاقة مندوب بحري، وتجديد الشهادة الأهلية والإقرار، إضافة إلى طلب تجديد إقرار اعتراف بشهادة أهلية، وتجديد ترخيص بحار للعمل على متن السفن، وطلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لخدمات الإسكان، وطلب تمليك المساكن الحكومية، وفتح ملف تنفيذ مساعدة سكنية، وطلب الاستلام الابتدائي للمساكن الفردية. 
كما تشمل قائمة الخدمات الاستباقية كذلك، طلب إعادة جدولة متأخرات المساعدة السكنية، وطلب إصدار بطاقة تشغيلية للمركبات الوطنية، وتجديد بطاقة تشغيلية للمركبات الوطنية، وتجديد الرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية – فرع، وتمديد شهادة تسجيل مؤقت لسفينة تجارية وطنية، وإصدار شهادة تسجيل دائم لسفينة تجارية وطنية، إلى جانب طلب نقل ملكية سفينة تجارية وطنية، وطلب إصدار ترخيص ملاحي لسفينة تجارية وطنية وأجنبية، وتعديل بيانات وثيقة التطقيم الأدنى الآمن لسفينة تجارية وطنية، وطلب إصدار تمديد شهادة الإعفاء لسفينة تجارية وطنية، وإصدار شهادة ضمان حول تأمين الناقلة (المسؤولية المدنية لسفينة تجارية وطنية)، وكذلك طلب إصدار شهادة بيانات الملكية لسفينة تجارية، وطلب تجديد ترخيص قارب نزهة وطني وأجنبي، وإصدار سجل البحار، إضافة إلى طلب تجديد سجل البحار، وطلب الاعتماد السنوي لبيان امتثال مرفق مينائي. 
وأكدت البلوشي، أن الوزارة تبذل جهوداً لافتة في عملية تطوير خدماتها عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الاستباقية للمتعاملين «قبل الطلب»، بما ما يتواءم مع تطلعات المتعاملين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع استراتيجية الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ووعد الحكومة، وما يحقق سعادة المتعاملين وجودة دورة إنجاز معاملاتهم وريادة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية. 
يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تقدم 123 خدمة لمتعامليها، تتنوع ما بين خدمات ترتبط بقطاع إسكان المواطنين، وأخرى بالطرق الاتحادية والطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه، وغيرها، ويمكنكم التقديم عليها من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني.

الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
الخدمات الاستباقية
ليلى البلوشي
آخر الأخبار
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
الرياضي
«تيفو» مهدي علي.. «لمسة وفاء» تزين «ثلاثية الفرسان»
اليوم 13:00
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
عربي ودولي
اليابان والصين تعملان لترتيب محادثات بين كيشيدا وشي
اليوم 12:46
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
الرياضي
كأس اليد بين الشارقة والجزيرة
اليوم 12:30
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
عربي ودولي
زلزال بقوة 6.9 درجة يقع قبالة فيجي
اليوم 12:13
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
الرياضي
كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «مضمار مونتابان»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©