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جامعة أم القيوين توقع مذكرة «الذكاء الاصطناعي»

جامعة أم القيوين توقع مذكرة «الذكاء الاصطناعي»
12 نوفمبر 2022 01:09

أم القيوين (وام)

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وقعت جامعة أم القيوين ومؤسسة صِحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف (AIJRF)، مذكرة تعاون أكاديمية وتطبيقية، لدمج وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدورات الأكاديمية التطبيقية، وفي العديد من المساقات التعليمية بجامعة أم القيوين.
وقّع المذكرة الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين، والدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صِحافة الذكاء الاصطناعي.
ونصت المذكرة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي كافة في العملية التعليمية بالجامعة لتتنوع بين التطبيقية والنظرية، وإتاحة الفرصة لطلبة الجامعة في جميع التخصصات بمرحلة البكالوريوس التزود بخبرات معرفية تساعد على دعم تفوقهم الأكاديمي وصقل مهاراتهم العملية.

الإمارات
أم القيوين
الذكاء الاصطناعي
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