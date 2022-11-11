اختتام «دبي لسلامة الأغذية»

دبي (الاتحاد)

اختتم مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، أعماله وورش العمل المتخصّصة في دورته السادسة عشرة، وشهد المؤتمر الذي نظمته بلدية دبي تحت شعار «توجهات مستقبلية نحو سلامة الأغذية والأمن الغذائي»، حضوراً عالمياً لافتاً من قبل المختصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وحقق المؤتمر رقماً قياسياً من حيث عدد الحضور، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 3,100 مشارك، وتضمّن تقديم أكثر من 120 محاضرة وورشة عمل متخصصة شارك في تقديمها 116 مختصاً من مختلف دول العالم، إضافةً إلى عرض 68 ملصقاً علمياً في المجالات المتخصصة ضمن سلامة الغذاء.

وتناولت جلسات المؤتمر وورش العمل المتخصصة، أبرز الحلول المبتكرة للنظم الغذائية المستدامة والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى استدامة سلامة الغذاء والأمن الغذائي. وشهد المؤتمر الإعلان عن مبادرة «المسار الأخضر»، واستعراض عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي أطلقتها بلدية دبي في مجال سلامة الغذاء. كما وقّعت البلدية مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لعلوم تشريعات الأغذية «GFORSS»، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بتشريعات الأغذية وتقنيات وابتكارات فحص الأغذية.

وتبنّى المؤتمر عدداً من التوصيات التي تهدف لتعزيز سلامة الغذاء والتغذية والأمن الغذائي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت، ضرورة مواءمة التشريعات والمتطلبات الإقليمية والدولية، لتسهيل انسيابية تجارة الأغذية، وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالرقابة على الأغذية المستوردة، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الدول لتبادل الشهادات الصحية الإلكترونية للأغذية، بما يضمن سرية ومصداقية شهادات الاستيراد والتصدير.