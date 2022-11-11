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6 استراتيجيات يحددها «مسؤولية» لوقاية الأبناء من المخدرات

دائرة القضاء في أبوظبي
12 نوفمبر 2022 01:09

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

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حدد مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية» 6 استراتيجيات يعتمد عليها أولياء الأمور لوقاية أبنائهم في المرحلة العمرية 15 إلى 18 سنة من المواد المخدرة، وذلك ضمن حملة مكافحة المخدرات التوعوية التي أطلقها المركز عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انتسجرام» و«فيس بوك» و«واتس آب» و«تليجرام» و«لينكدن» و«سناب شات» و«يوتيوب»، أن استراتيجيات التعامل والتحدث مع الأبناء لوقايتهم من المواد المخدرة ضمن «حملة مكافحة المخدرات» للمرحلة العمرية 15 إلى 18 سنة، تعتبر حاجة ملحة وفي غاية الأهمية جداً، خاصة أن هذه المرحلة تعتبر حساسة وحرجة لهذه الفئة العمرية، إذ تقتضي الضرورة توجيه الأبناء، لافتاً إلى 6 استراتيجيات وطرق مستخدمة للحديث وتوجيه الأبناء: حيث تقوم الاستراتيجية الأولى التأكيد على الأبناء أن تعاطي المخدرات سوف يؤدي إلى تحطيم أحلامهم ويؤثر على التحاقهم في الكليات والجامعات وكذلك الحصول على الوظائف.ثانياً: مشاركة الأبناء في وضع القواعد والمبادئ المنزلية وتوضيح القواعد المترتبة على كسر هذه القواعد. والاستراتيجية الثالثة تقوم على إظهار الاهتمام للأبناء من خلال قضاء وقت مع كل منهم على حدة. رابعاً: مدح الأبناء على الإنجازات التي يحققونها وإن كانت بسيطة. وتقوم الاستراتيجية الخامسة على الشرح للأبناء عن الآثار القانونية والصحية المترتبة على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. سادساً: التعرف على الاتجاهات السائدة في المجتمع حول المخدرات والأنواع الجديدة التي تظهر من وقت إلى آخر وتحذير الأبناء منها.

الإمارات
مكافحة المخدرات
دائرة القضاء
أبوظبي
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