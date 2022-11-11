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شرطة أبوظبي تنفذ «نمشي لصحة أفضل»

جانب من الفعالية (من المصدر)
12 نوفمبر 2022 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت شرطة أبوظبي مبادرة توعوية صحية وتثقيفية تحت شعار «نمشي لصحة أفضل» تشجيعاً لعمال مدينة ايكاد السكنية على ممارسة رياضة المشي، وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي- بلدية مصفح، ومجموعة برجيل القابضة وبمشاركة كيزاد. وأوضحت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي أن المبادرة تأتي تشجيعاً للعمال على أنماط الحياة الصحية السليمة وترسيخ مبادئ الترابط المجتمعي بما يحقق السعادة والتوازن الصحي السليم للعمال. وأقيمت على هامش الفعالية مسابقة «لشد الحبل» شهدت منافسة كبيرة بين العمال وتعد من المسابقات الرياضية الترفيهية والعملية في رفع المهارات الجسدية لصحة أفضل إلى جانب تعزيز الروابط الاجتماعية بين العمال.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
بلدية أبوظبي
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