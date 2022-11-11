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«السلامة الغذائية» تغلق منشأة كشيري تي تيم كافتيريا في أبوظبي

المنشأة لم تلتزم بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية (من المصدر)
12 نوفمبر 2022 01:10

أبوظبي (الاتحاد) 

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «كشيري تي تيم كافتيريا- فرع» في أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-3809786، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار المخالفات عالية الخطورة وعدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية مما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، ومنها سوء النظافة العامة للمنشأة والمعدات، وانتشار الحشرات في المطبخ، ورصد حفظ الأغذية المطبوخة في درجة حرارة غير مناسبة.
ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير خمس مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري بالإضافة إلى الاجتماع مع مسؤول المنشأة لوضع خطة تصحيحية لتفادي الإغلاق الإداري، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إغلاق إداري
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