شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للعلوم

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس العلماء، ومجلس الجامعات والكليات، ومجلس شرطة دبي الطلابي، احتفالية اليوم العالمي للعلوم تحت شعار «من أجل السلام والتنمية»، والذي يصادف العاشر من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك بهدف تعزيز دور العلم في المجتمع، وتسلط الضوء على طرق تسخيره لخدمة المجتمع لتحقيق الاستقرار والسلام التنمية.

وشارك في الاحتفالية التي عقدت في نادي ضباط شرطة دبي، 9 مدارس من ضمنهم مدارس حماية بعدد 140 طالباً وطالبة، و3 محاضرين من مركز محمد بن راشد للفضاء، ومختبرات دبي للمستقبل، وشركة رمال لإنترنت الأشياء، وشملت الفعاليات محاضرات وعروضاً علمية ترفيهية، واستعراض 12مشروعاً لـ 24 طالباً من طلبة المدارس والجامعات.

وقال النقيب خبير عبدالله البستكي رئيس لجنة علماء الشباب في مجلس علماء شرطة دبي إن المجلس وانطلاقاً من دوره في دعم العلوم واستقطاب أصحاب القدرات العلمية في مختلف الاختصاصات، وتعزيز البحوث العلمية وتطبيقاتها في شرطة دبي وخارجها، بما يحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي نحو المستقبل، نظم المجلس بالتعاون مع مجلس الجامعات والكليات، ومجلس شرطة دبي الطلابي احتفالاً بهذا اليوم العالمي، الذي يؤكد على دور العلم والعلماء في تحقيق السلام والرخاء للشعوب، وأهميته في تحقيق الاستقرار عبر توجيه الطاقات لخدمة البشرية والارتقاء بنوعية الحياة على الصعد كافة.