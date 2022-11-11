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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
11 نوفمبر 2022 18:23

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 14:22 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الأول عند الساعة 08:02 والثاني عند الساعة 21:38.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:34 والمد الثاني عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 17:26 والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

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المصدر: وام
طقس الإمارات
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