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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية السويد

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية السويد
11 نوفمبر 2022 17:25

 هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي توبياس بيلستورم وزير خارجية مملكة السويد على توليه منصبه الجديد. وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لمعاليه التوفيق والنجاح ..مؤكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والسويد بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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وبحث سموه ومعالي توبياس بيلستورم عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة لتنمية آفاق التعاون المشترك الإماراتي السويدي كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
السويد
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