الإمارات تحصد 38% من جوائز «الاتحاد الدولي للمستشفيات»
جانب من الفعالية
11 نوفمبر 2022 17:21
سامي عبد الرؤوف (دبي) حصل القطاع الصحي في دولة الإمارات اليوم على المركز الأول عالميا في عدد الجوائز المقدمة من الاتحاد الدولي للمستشفيات، بعد أن حصلت على 11 جائزة، بما يعادل 37.9% من جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات، التي بلغت 29 جائزة متنوعة موزعة على 7 فئات رئيسية، في كل جائزة، 3 فئات، هي: الذهبية والفضية والبرونزية. وأعلن الاتحاد الدولي للمستشفيات، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جاءت في المرتبة الأولي عالميا بين الجهات المشاركة والحاصلة على جوائز في الدورة الحالية للاتحادي الدولي لمستشفيات، بحصولها على 8 جوائز متنوعة، بما يعادل 27.5% من إجمالي جوائز الدورة الحالية، لتكون من بين أكثر المؤسسات الصحية عالميا في حصولها على عدد من الجوائز في دورة واحدة للمؤتمر. وحصلت مستشفى كليفلاند أبوظبي على جائزتين، الأولي الجائزة الذهبية للمستشفيات التي تفوقت في الأبعاد الخمسة لتقديم الرعاية الصحية: جودة الخدمة الصحية، وتجربة المريض، والنتائج السريرية، والعدالة الصحية، وكفاءة التكلفة، ورفاهية القوى العاملة، والثانية الجائزة الذهبية للمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية التي تعزز المبادرات المستدامة والصديقة للبيئة. بينما فازت مؤسسة دبي الأكاديمية الصحية بالجائزة البرونزية لجائزة الكلية الأميركية للتميز التنفيذيين للرعاية الصحية للقيادة والإدارة - تكريم التميز أو الإنجازات البارزة في القيادة والإدارة في قيادة مستشفى أو مؤسسة رعاية صحية. وجاءت الإمارات في بين أكثر الدول من حيث عدد المشاركات التي قبلتها لجنة التحكيم المختصة، لتدخل للتنافس على الجوائز المختلفة، حيث تم استقبال 400 مشاركة من 35 دولة في نسخة هذا العام. وقال الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة ورأس مالها البشري للإسهام في تطوير منظومة الرعاية الصحية وضمان جاهزيته وتعزيز قدراته واستجابته لمختلف التحديات والأزمات الصحية». وأشار إلى أن مسيرة المؤسسة ماضية في الحصول على أعلى التصنيفات العالمية في ظل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها نحو تحقيق الريادة والتميز والتنافسية على خريطة الصحة العالمية، موجهاً الشكر والتقدير لكافة من عملوا وأسهموا بهذا الإنجاز الكبير للمؤسسة وداعياً إياهم لبذل المزيد من الإبداع والابتكار.