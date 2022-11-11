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محمد بن راشد: اعتمدنا اليوم استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى العام 2031

محمد بن راشد: اعتمدنا اليوم استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى العام 2031
11 نوفمبر 2022 17:04

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، الاستراتيجية الوطنية للسياحة حتى العام 2031.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «اعتمدنا اليوم استراتيجيتنا الوطنية للسياحة حتى العام 2031 . نحن اليوم ضمن أهم عشر وجهات سياحية في العالم، وهدفنا تسريع تنافسيتنا عبر جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية لهذا القطاع الحيوي، والوصول لـ 40 مليون نزيل فندقي في 2031 ».

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وأضاف سموه: «السياحة جزء مهم من تنويع اقتصادنا الوطني، ورافد مهم لترسيخ تنافسيتنا العالمية، مطاراتنا استقبلت 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري، وهدفنا أن تكون مساهمة القطاع السياحي 450 مليار درهم من ناتجنا المحلي في 2031».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
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