موسم سياحي واعد في الإمارات مع اقتراب حملة "أجمل شتاء"
موسم سياحي واعد في الإمارات مع اقتراب حملة "أجمل شتاء"
11 نوفمبر 2022 14:59
سجل القطاع السياحي في دولة الإمارات خلال الأسبوع الجاري أداء مميزا أكدته التقارير العالمية ومستويات الإقبال على مطارات الدولة ، ما يؤكد جاهزية القطاع لاستقبال موسم سياحي واعد واستثنائي مع اقتراب انطلاق النسخة الجديدة من حملة أجمل شتاء في العالم. ولعبت مكانة دولة الإمارات وجاذبيتها دورا بارزا في تحولها إلى الوجهة السياحية الأبرز في المنطقة، والمحطة شبه الثابتة في البرامج السياحة لزوار المنطقة.
- المركز الـ11 عالمياً وحققت الإمارات المركز الــ 11عالمياً على قائمة أفضل الدول في الأداء السياحي، التي أصدرتها شركة "فورارد كيز" الإسبانية المتخصصة في تحليل قواعد البيانات المتعلقة بالسفر والطيران، بالتعاون مع "سوق السفر العالمي". وذكر التقرير أن الإمارات تقترب كثيراً من العودة إلى مستويات السياح، الذين كانوا يزورونها قبل تفشي "كوفيد 19"، وأشار إلى أن الإمارات ستسفيد من الزخم الذي تشهده منطقة الخليج مع اقتراب استضافة كأس العالم 2022، منوها أن الحدث سيمنح زخماً إضافياً أيضاً لحركة السياحة في الإمارات.
-مكانة دبي وفي سياق متصل توقع تقرير لـ "ستاندرد آند بورز" أن تستضيف دول الخليجي العربي أعداداً كبيرة من الزوار خلال نهائيات كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن دولة الإمارات قد تكون المستفيد الرئيس نظراً لقربها الجغرافي ومكانتها السياحية الراسخة، ومعالم الجذب السياحي الرئيسة فيها، وشركات الطيران التي تربطها بالمنطقة والعالم والتأشيرات السياحية متعددة الدخول لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأشار التقرير إلى الطاقة الاستيعابية الضخمة لفنادق إمارة دبي التي ستكون خيارا رئيسيا أمام الزوار القادمين لحضور البطولة بدعم من الرحلات اليومية بين دبي والدوحة، التي تستغرق أقل من ساعة، فضلا عن رفع القيود المتعلقة بالجائحة بما في ذلك عدم الحاجة لإجراء اختبار فيروس كورونا (من معظم الوجهات) مما يبسط السفر من وإلى دبي.
- حركة الطيران وفي إطار النتائج الإيجابية المتعلقة بقطاع السياحة الإماراتي، أعلنت مجموعة الإمارات أمس عن تسجيل أرباح صافية قياسية بلغت 4.2 مليارات درهم (1.2 مليار دولار أميركي) خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 22/23، محقّقةً بذلك تحولاً بنحو 10 مليارات درهم من خسائر بلغت 5.7 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت المجموعة توسعا في قاعدة موظفيها بنسبة 10%، كما واصلت طيران الإمارات التركيز على استعادة شبكة الركاب العالمية واتصالاتها من خلال مركزها في دبي، واستئناف الخدمات وإضافة رحلات لتلبية طلب العملاء عبر الأسواق. وكانت مطارات أبوظبي قد توقعت أن يعبر أكثر من 15 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي الخمس بحلول نهاية العام الجاري 2022 في ظل استمرار حالة الانتعاش في قطاع الطيران مع عبور 11 مليون مسافر من مطارات أبوظبي الخمس منذ بداية العام الجاري وحتى بداية نوفمبر الجاري.
- شراكة دولية وعلى صعيد تعزيز الشراكات الدولية، وقعت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع "ويب بيدز"، المزود العالمي لحلول توزيع خدمات الإقامة والضيافة والمنتجات لقطاع السياحة. وتهدف الاتفاقية إلى تعميق أطر التعاون بين الجانبين في جوانب مختلفة تشمل تعزيز وعي وكلاء السفر وبرامج العطلات الخارجية ضمن شبكة "ويب بيدز" بالمقومات السياحية الاستثنائية في أبوظبي، وتنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت والجولات الترويجية والرحلات التعريفية إلى العاصمة الإماراتية.
-"سوق السفر"
من جهتها شاركت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في سوق السفر العالمي 2022، الذي أقيم مؤخرا في لندن، بسلسلة من اللقاءات والحوارات، جمعت خلالها 18 جهة تمثّل مختلف المجالات والاختصاصات من القطاعين العام والخاص، وعدداً من ممثلي مكاتب السياحة ووكالات السفر والمنشآت الفندقية في الشارقة، للترويج للإمارة سياحياً، واستعراض المقومات السياحية التي تزخر بها. ونظمت الهيئة على هامش الفعالية، مؤتمراً صحافياً، استعرض مقومات الإمارة السياحية، وأهمية تفعيل دور السياحة في تعزيز النمو ودعم الاقتصاد وتعزيز التواصل بين كل الأطراف المعنية، لبحث سبل الاستفادة من الفرص الحالية المتاحة التي ستعيد تشكيل مستقبل منظومة السفر والسياحة العالمية.