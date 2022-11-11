إطلاق وثيقة المجالات البحثية المستهدفة

شعبان بلال (شرم الشيخ)

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم عن وثيقة المجالات البحثية المستهدفة لمشاريع الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والتي تركز بشكل أساسي على مجالين رئيسيين وهما: تحسين فرص تكون السحب، وتعزيز هطول الأمطار، ومن المقرر أن يتم إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج على هامش افتتاح الملتقى الدولي السادس للاستمطار في 24 يناير 2023 بأبوظبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، الذي يقام حالياً في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وتستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر 2022. ويشارك المركز الوطني للأرصاد في مؤتمر الأطراف ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات، حيث يقوم باستعراض إنجازاته في مجال الأرصاد الجوية ودراسة الحالات الجوية غير المستقرة وعلاقتها بالتغيرات المناخية، إلى جانب إبراز تجربته الرائدة في مجالات تطوير بحوث الاستمطار وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال الحيوي.

وتهدف المجالات البحثية الجديدة التي تم تحديدها من قبل فريق من العلماء والخبراء البارزين من المؤسسات العالمية والمحلية الرائدة إلى تطوير مفاهيم وتقنيات جديدة مبتكرة، يكون لها أثر إيجابي كبير على أبحاث علوم الاستمطار، للمساهمة في تعزيز الموارد المائية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وتشمل مجالات البحث الجديدة السلسلة الفيزيائية للعمليات التي تؤدي إلى تشكل السحب وهطول الأمطار، وتقييم العمليات الفيزيائية للسحب الدافئة والباردة والمختلطة وتفاعلاتها التي تؤدي إلى هطول الأمطار، ومحاكاة عددية تشمل الفيزياء الدقيقة والديناميكية السحابية متعددة المقاييس، والتنبؤ اللحظي بالطقس والحالة الجوية لدعم عمليات الاستمطار، والاستخدام المبتكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي لاسيما أساليب التعلم الآلي، والتكامل بين أدوات القياس والنماذج العددية الجديدة وصولاً إلى فهم علمي واضح لسلسلة الأحداث الكاملة لجميع العمليات التي تنطوي على تشكل السحب، وغيرها من المجالات البحثية المبتكرة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: "في ظل التحديات المتزايدة للتغير المناخي وندرة المياه، يحتاج العالم إلى اعتماد نهج علمي قائم على الابتكار لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتحديات الموارد المائية المعقدة اليوم. وفي المركز الوطني للأرصاد، حققنا تقدماً كبيراً في معالجة هذه القضايا على مدار الدورات الأربع الماضية من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، كجزء من التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن المائي."

إطلاق وثيقة المجالات البحثية المستهدفة



وأضاف سعادته: "نحن واثقون من أن المجالات البحثية الجديدة المستهدفة في الدورة الخامسة من البرنامج، ستعزز بشكل كبير من قدرتنا على تسخير الإمكانات الكبيرة لعلوم وتقنيات الاستمطار لمواجهة التحديات المائية في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد المائي."

فيما قالت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إن البرنامج يستعرض خططه المستقبلية حول الدورة الخامسة من البرنامج وإطلاق وثيقة لمجالات البحثية المستهدفة لدورته الخامسة خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بكل تميز.

وأشارت في تصريحات لـ "الاتحاد"، إلى أن وثيقة المجالات البحثية التي تم إطلاقها تسلط الضوء على مجال "تحسين فرص تكون السحب"، وهو مجال مثير للجدل ولكن فيه رغبة في المجتمع العلمي للخوض في هذه الدراسة لتحسين هذه فرص الاستمطار التي لا تقام إلا على ظروف معينة وأهمها هي توفر أنواع معينة من السحب القابلة للاستمطار في ظروف معينة.

وشددت المرزوعي على أنه تم إدخال هذه المجال البحثي لأول مرة لتحسين فرص تكون السحب للاستفادة استفادة قصوى من عمليات الاستمطار في مناطق كثيرة في العالم.

وأوضحت أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار هو مبادرة بحثية دولية أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في عام 2015، بهدف تطوير أبحاث الاستمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المقترحات البحثية والتقنيات المبتكرة التي تساهم في معالجة قضايا شح المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة، من خلال تقديم منحة مالية لفرق مختارة من الباحثين والعلماء.

ولفتت إلى العمل على الوصول لأكبر شريحة من خبراء تحسين الطقس والمعاهد البحثية الموجودة في العالم للوصول لحلول مستدامة من خلال البحث العلمي في البرنامج، مضيفة أن البرنامج نجح خلال الدورات الأربعة السابقة في الوصول لنجاحات عديدة وسيتم استكمال ذلك من خلال الدورة الخامسة.

وذكرت مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أن البرنامج يسعى لمحاولة إيجاد حلول استدامة لتوفير مصادر مياه نظيفة وهذا الحل يكافح الجفاف في مختلف مناطق العالم التي تعاني من تأثيرات تغير المناخ المتعلقة بالجفاف.

ويختار برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كل عامين، مشروعين من أكثر المشاريع البحثية تميزاً في مجال الاستمطار من جميع أنحاء العالم، ويقدم منحة مالية تصل إلى 1.5 مليون دولار أمريكي لكل مشروع بحثي، موزعة على 3 سنوات، وبمعدل 550 ألف دولار لكل عام كحدٍ أقصى.

وقدم البرنامج حتى الآن منحاً مالية تجاوزت قيمتها 18 مليون دولار أمريكي لتنفيذ 11 مشروعاً بحثياً مبتكراً في مجال الاستمطار، وتعمل هذه المشاريع على تطوير علوم وتقنيات جديدة لدعم عمليات الاستمطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة أيضاً في تعميق المعرفة العالمية بعلوم وتقنيات الاستمطار.