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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله

حاكم الشارقة
11 نوفمبر 2022 12:20

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود. كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
خادم الحرمين الشريفين
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