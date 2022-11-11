ذياب بن محمد بن زايد يشهد انطلاق فعاليات مبادرة «لحظات أبوظبي»

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق الدورة الثانية من مبادرة «لحظات أبوظبي 2022»، والتي تنظمها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بالتعاون مع عدة جهات في الإمارة، وتشمل حزمة متنوعة من الفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية، تبدأ من «ساحة مدينة خليفة» في أبوظبي، وتستمر حتى ديسمبر 2022 في مختلف المواقع في كل من أبوظبي والعين والظفرة. وانطلقت الفعاليات اليوم بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعدد كبير من كبار الشخصيات، والمشاركين من مختلف أفراد المجتمع، في أجواء اتسمت بالحماس، والتلاحم المجتمعي. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة بأن تكون أبوظبي واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والاستقرار والاستثمار، فإننا نحرص في الدائرة على العمل وفق رؤية واضحة لتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع كافة، عبر وضع خطط واستراتيجيات وسياسات أساسها أن نكون صوت المجتمع والمساهمين في تلبية احتياجاته، ولذا نحرص كفريق واحد على تنفيذ مبادرات وفعاليات تُعنى بالمجتمع المحلي، وإرساء منظومة متكاملة تعزز من مساهمة المجتمع في المشهد التنموي المستدام، لا سيما أن إمارة أبوظبي تجمع مختلف الجنسيات والفئات الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب وجود فعاليات كلحظات أبوظبي تسهم بفاعلية في تماسك المجتمع وتلاحمه». وأضاف أن «لحظات أبوظبي» في دورتها الثانية، تُعد من المبادرات المهمة التي تُجسّد مفهوم التكامل والترابط بين أفراد المجتمع، عبر توفير بيئة مرحة مليئة بأجواء من الحماس والمتعة، مؤكداً أن الدورة الأولى من المبادرة والتي تم إطلاقها عام 2019 حققت نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال ومستوى المشاركة، حيث تم تنفيذ 25 فعالية استقطبت أكثر من 321 ألف زائر وأكثر من 480 عرضاً فنياً و85 مشاركاً ونحو 19 ألف مسجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ما يدل عن مدى اهتمام أفراد المجتمع بالمبادرات المجتمعية. وتضم المبادرة هذا العام العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مختلف المناطق والتي تتناسب مع الفئات المجتمعية كافة، وأبرز هذه الأماكن هي ساحة مدينة خليفة وحديقة العاصمة وحديقة محمد بن زايد ومنطقة مصفح، وحديقة الجاهلي في مدينة العين، ومدينة الظنة في منطقة الظفرة. وانعكاساً لالتزام كبرى الشركات بالمسؤولية المجتمعية، شهدت المبادرة مشاركة كبيرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، متمثلة في كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وطيران الاتحاد، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة إثمار القابضة، ومدينة الظنة، و«إن إم سي» للرعاية الصحية، ومزارع العين وتوشيبا، والذين يشكلون عاملاً مهماً في تحقيق أهداف المبادرة. إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين كلاً من دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وكلنا شرطة، والشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجمعية حياة للرعاية اللاحقة، ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، ومتحف الغموض، ومركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين، وجابترز فتنس أند سول، وسيڤن ويلنس باعتبارهم شركاء اجتماعيين في تقديم جميع أشكال الدعم بما يضمن تحقيق أهداف واستراتيجيات حكومة أبوظبي بإيجاد نوعية حياة أفضل وأكثر توازناً. وتدعو الدائرة أفراد المجتمع إلى زيارة الموقع الرسمي للمبادرة www.abudhabimoments.ae ومتابعة جميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لمعرفة آخر المستجدات @TheADMoments.