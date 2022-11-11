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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس أنغولا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه
11 نوفمبر 2022 09:59

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة جواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفس لورينسو.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
أنغولا
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