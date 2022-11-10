القوات المشاركة في «جلمود 3» تختتم أعمالها بكفاءة قتالية عالية

المنامة (وام)

أنهت القوات المشاركة في التمرين الإماراتي - البحريني المشترك لمكافحة الإرهاب «جلمود 3» أعمالها بكفاءة قتالية عالية، وأداء ميداني يعكس الجاهزية والقدرة على العمل وفق فرضيات وسيناريوهات واقعية، تم وضعها بناء على قراءة الواقع والمخاطر والتحديات المحيطة، الأمر الذي يعزز من آفاق التعاون العسكري بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة من خلال تنفيذ التمارين المشتركة المعنية بإدارة أزمة مكافحة الإرهاب والعمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

نجح التمرين في تحقيق أهدافه، نتيجة الإعداد الدقيق والتخطيط الجيد في مراحله كافة، حيث عقدت اللجنة العليا المعنية بالإعداد للتمرين ومتابعة التجهيزات، العديد من الاجتماعات التنسيقية في إطار التحضير واستكمال مراحل التمرين بأعلى درجات الكفاءة والدقة.

وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين الشقيقة، بتنفيذ قواتنا المسلحة الباسلة بالاشتراك مع قوة دفاع البحرين التمرين المشترك لمكافحة الإرهاب «جلمود 3»، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بهدف صقل القدرات العسكرية لقوات البلدين الشقيقين في مجال تخطيط وتنفيذ مختلف عمليات مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أنّ هذا التمرين يأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتعاون المتنامي بينهما على مختلف الأصعدة ما جعل العلاقات الثنائية نموذجاً للتكامل الاستراتيجي. وقال: «إنّ الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة ساعدت في تطورها الثوابت المشتركة والرؤى الاستراتيجية التي تجمعهما، حيث يتشارك البلدان الاهتمامات والأهداف، إلى جانب الحرص على تعزيز آليات العمل والتعاون والتنسيق».

ومن بين الأهداف التي عمل تمرين «جلمود 3» على إنجازها، تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين من خلال تنفيذ التمارين المشتركة لكل المؤسسات والجهات الوطنية المعنية، واختبار قدرات الجهات والمؤسسات وأنظمة الاتصالات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية والتدريب على النواحي اللوجستية المعنية بإدارة أزمة مكافحة الإرهاب، وتوحيد أساليب الوحدات المختصة بما يضمن قدرتها على العمل المشترك بشكل احترافي متقن، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الطرفين ووضع الأسس التي تحكم العلاقة بينهما ليتسنى لهما القيام بواجباتهما، طبقاً لمجالات التعاون المتفق عليها. شارك في التمرين وحدات من قواتنا المسلحة، والحرس الملكي البحريني، ويعتبر «جلمود 3» إحدى حلقات التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين البلدين، وامتداداً لسلسلة التمارين المشتركة التي سبق إجراؤها وتعكس مدى الجاهزية والاستعداد على أرض الواقع.

وحرصاً على تطوير منظومة التمارين المشتركة، وقع اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي مستشار الأمن الوطني بمملكة البحرين، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب.