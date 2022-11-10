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الإمارات

محمد البواردي يحضر انطلاق معرض البحرين للطيران

سلمان بن حمد ومحمد البواردي في افتتاح الفعاليات (وام)
11 نوفمبر 2022 01:33

المنامة (وام)

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حضر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع انطلاق فعاليات معرض البحرين الدولي السادس للطيران 2022 في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين الشقيقة.
ورافق معاليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء البحريني في جولة لجناح دولة الإمارات في المعرض، والذي يضم القطاعين العام والخاص، ومن بينها شركات متخصصة في مجالات الطيران وهندسة الآلات والمعدات الصناعية الدفاعية.
وأثنى ولي العهد البحريني على التطور المستمر في الصناعات الدفاعية الإماراتية، وما تم استحداثه فيها من منظومات وبرامج عالية الكفاءة، معرباً عن أمله بأن يشهد هذا القطاع الاستراتيجي، والذي يحظى بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة.
كما قام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق له بجولة في المعرض، شملت عدداً من أقسام وأجنحة الدول والشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في المجال الجوي، واطلع على أحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطورة.
ويحتفي معرض البحرين الدولي للطيران، هذا العام، بمرور 10 سنوات على انطلاقه منذ عام 2010، ويقام خلال الفترة من 9 حتى 11 نوفمبر الجاري.

محمد البواردي
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معرض البحرين للطيران
البحرين
قاعدة الصخير الجوية
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