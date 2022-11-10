رئيس الأركان يزور معرض البحرين للطيران

أبوظبي (وام)

زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، معرض البحرين الدولي السادس للطيران 2022، الذي يعقد بقاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين الشقيقة.

واطلع معاليه والوفد المرافق له على جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض وعلى ما يقدمه الجناح من عرض لأبرز جهود وإنجازات شركاتنا الوطنية في مجال الطيران والتكنولوجيا الحديثة. كما زار معاليه عدداً من الأجنحة الأخرى المشاركة في المعرض، حيث شهد المعرض عرض 100 طائرة تقريباً من مختلف أنواعها العسكرية والتجارية في العرض الثابت والعرض الجوي، وما يحتويه من مختلف المعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة الخاصة بمجال الطيران.