الجمعة 11 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم أم القيوين: الإمارات تواصل نهجها الأصيل في التسامح والتعايش

سعود المعلا خلال استقباله ممثل بابا الفاتيكان (وام)
11 نوفمبر 2022 01:35

أم القيوين (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن دولة الإمارات تواصل نهجها الأصيل في دعم الجهود والمبادرات كافة الرامية إلى أن يسود بين شعوب المنطقة والعالم التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل، إيماناً منها بأهمية هذه القيم في ترسيخ مرتكزات الأمن والتنمية والسلام العالمي. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، بالديوان الأميري المونسنيور يو أنس لحظي جيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخوة الإنسانية، ممثل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والمونسنيور كريسبن دوبييل، سفير دولة الفاتيكان لدى الدولة. 
ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالمونسنيور يو أنس لحظي جيد والمونسنيور كريسبن دوبييل، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ التسامح والمحبة والسلام بين شعوب العالم كافة. وجرى خلال اللقاء استعراض الاكتشاف الأثري الجديد في جزيرة السينية بأم القيوين الذي أعلنته دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وهو عبارة عن دير مسيحي تاريخي يعود تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين، وهو ما أسهم في فهم التاريخ القديم للجزيرة، التاريخ الغني بأمثلة من التسامح الديني وقبول التنوع البشري والثقافي، ويعد الدير دليلاً آخر على وجود الطوائف المسيحية التي عاشت جنباً إلى جنب مع المجتمع الإسلامي بساحل الإمارات قديماً.

أخبار ذات صلة
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
محمد بن راشد: مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول

الاكتشافات الأثرية المهمة
ثمن المونسنيور يو أنس لحظي جيد الجهود التي تبذلها حكومة أم القيوين، ممثلة بدائرة السياحة والآثار من خلال الاكتشافات الأثرية المهمة على مستوى المنطقة، مؤكداً أن هذا الاكتشاف في الجزيرة التاريخية يعد مثالاً على التسامح الديني الذي كان سائداً منذ القدم وحتى يومنا هذا.
حضر اللقاء، الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري، والعقيد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي، مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين.

حاكم أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
التسامح
سعود بن راشد المعلا
سعود المعلا
بابا الفاتيكان
الفاتيكان
آخر الأخبار
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
عربي ودولي
انتخابات الكونجرس.. «الموجة الحمراء» تتباطأ و«الجدار الأزرق» يهتز
اليوم 02:01
وقفة احتجاجية لأنصار «التيار الصدري» أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد (أرشيفية)
عربي ودولي
القضاء العراقي يطالب بتغيير «نظام الحكم»
اليوم 01:59
آموس هوكشتاين
عربي ودولي
المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لـ«الاتحاد»: الإمارات والولايات المتحدة تنشران السلام وتجمعهما روابط استثنائية
اليوم 01:57
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. التحقيق مع الغنوشي مجدداً في قضية تبييض أموال
اليوم 01:56
الطائرة المفخخة التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية تجاه مخيم للنازحين في مأرب (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن يحذر من تبعات هجمات «الحوثي» على الوضع الإنساني
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©