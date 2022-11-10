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حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكّيل مجلس «إرادة» بدبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكّيل مجلس «إرادة» بدبي
11 نوفمبر 2022 01:35

دبي (الاتحاد)

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أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (66) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي برئاسة محمد عبدالله محمد فلكناز.
ونصّ القرار على أن يُشكَّل المجلس، بعُضويّة كُلٌّ من: مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نائباً للرئيس، والمدير التنفيذي لمستشفى راشد بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وعبدالله ظاعن عبيد، وسميرة محمد الريّس، وخولة محمد بالهول، ومُمثِّل عن كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابة العامة لإمارة دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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مركز إرادة للعلاج والتأهيل
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