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ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة إبراهيم الكوس

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي خلال تقديم واجب العزاء (وام)
11 نوفمبر 2022 01:35

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، واجب العزاء بوفاة المغفور له إبراهيم أحمد الكوس. كما حضر بجانب سموه في مجلس العزاء بالشارقة الشيخ سالم عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ غانم عبدالله محمد آل ثاني، وعلي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي في الشارقة، ومعالي سيف الشعفار، وعدد من رؤساء الدوائر المحلية في الشارقة.

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