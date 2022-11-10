الإمارات تشارك في الاجتماع البرلماني بشأن تغير المناخ

شرم الشيخ (الاتحاد)

يشارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد المجلس، في الاجتماع البرلماني بمناسبة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي سيعقد بتاريخ 13 نوفمبر الجاري في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مجلس النواب المصري. ويتضمن الاجتماع عقد خمس جلسات، حيث يشارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الجلسة التي تناقش موضوع «العمل المناخي والتنمية المستدامة: كيف يمكن للبرلمانات أن تعالج أوجه الترابط من أجل عالم أكثر مرونة»، وستسلط الجلسة الضوء على الروابط الأساسية بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، وكيف يمكن للبرلمانات أن تدعم التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع المناخ، وكذلك العمل المناخي الذي يسهم في التنمية المستدامة، كما ستركز على التحديات الإنمائية الخاصة للأمن الغذائي والتشرد والنزاعات والدول الضعيفة والطاقة وعلاقتها بتغير المناخ.