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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا
11 نوفمبر 2022 01:33

أبوظبي (وام)

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تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير كوريا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
سفير كوريا الجنوبية
كوريا
الإمارات
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